Путин дал правительству срочное поручение на фоне тревожных новостей про новый штамм COVID-19

Путин дал правительству срочное поручение на фоне тревожных новостей про новый штамм COVID-19
Владтмир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Эпидемиологическая обстановка в стране может резко ухудшиться

Недавно весь мир огорошили тревожные новости о появлении новой мутации опасной коронавирусной инфекции. По некоторым данным, омикрон-штамм может оказаться более агрессивным и заразным, чем все его предшественники. На этом фоне российский лидер Владимир Путин объявил о необходимости срочно обновить план противоэпидемиологических действий.

С таким поручением глава государства обратился к кабинету министров. Владимир Владимирович объявил, что профильные эксперты в кратчайшие сроки должны разработать новый план действий, который поможет в борьбе с распространением штамма "омикрон". На все про все правительству дали одну неделю. Как только семь дней истекут, они должны будут отчитаться перед главнокомандующим о проделанной работе и предложить шаги по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.

Также Владимир Владимирович отметил, что появление новой опасной мутации COVID-19 ставит под вопрос восстановление мировой экономики. Страны должны быть готовы к любым трансформациям опасной инфекции.

Более того, из-за излишне мягкой денежно-кредитной политики некоторых стран миру приходится встречать новую волну распространения инфекции в условиях высокого инфляционного давления, добавил Путин.

Также глава Российской Федерации не исключает введение очередных мер поддержки россиян на фоне возможного нового витка экономического кризиса.

К слову, недавно известный вирусолог Петр Чумаков связал появление нового штамма COVID-19 с ВИЧ.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Федеральный Центр
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Навальнистка активистка
Covid в россии появилсо, Путинский Минздрав перекрестилсо, Путин быстро в Бункере закрылсо, а Covid нахально рассмешилсо, народ в россии от вакцины отказалсо, в ужасе Минздрав «отшизанулсо», «откуарить» всех он обещалсо, но народу всё это «не сдалсо» и теперь ничто не получалсо, вот такой Covid у нас попалсо.
Не кому ублажить да? Ну так отдайся первому встречному....
Навальнистка активистка
Пожаловаться Ответить
Covid в россии появилсо, Путинский Минздрав перекрестилсо, Путин быстро в Бункере закрылсо, а Covid нахально рассмешилсо, народ в россии от вакцины отказалсо, в ужасе Минздрав «отшизанулсо», «откуарить» всех он обещалсо, но народу всё это «не сдалсо» и теперь ничто не получалсо, вот такой Covid у нас попалсо.
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