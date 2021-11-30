Названы худшие округа по коронавирусу в Подмосковье на 30 ноября

За сутки на карантин ушли 2215 жителей региона

Ситуация с COVID-19 в Московской области остается напряженной. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные телеграм-каналом "Коронавирус.Мособлштаб".

На первом месте по суточному приросту оказался Одинцовский округ. Там ковид диагностировали у 214 человек. В Мытищах – на 124 заболевших больше. В Сергиево-Посадском округе выявили 106 новых случаев.

В Раменском и Химках – 94 и 90 заразившихся соответственно. В Ступино заболели еще 89 местных жителей. В Орехово-Зуевском округе на карантин ушли 86 человек.

За последние 24 часа заразу подхватили 2215 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Мособлштаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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