Жертвами инфекции стали еще 1 226 человек

Россия, как и другие государства, продолжает вести ожесточенную борьбу с распространением опасной коронавирусной инфекции по территории страны. Власти активно призывают людей ставить прививки, которые должны защитить организм от заболевания. Однако ситуация все равно остается достаточно тяжелой, каждый день регистрируются все новые случаи заражения COVID-19. О последних новостях с ковидного фронта рассказали эксперты оперативного штаба по борьбе с инфекцией.



Так, за минувшие сутки вирус подхватили еще 32 837 наших сограждан. Теперь общее число случаев инфицирования достигло 9 669 718 человек. За весь период буйства коронавируса умерли 276 419 россиян. Полностью выздороветь удалось 8 364 932 пациентам.

Хуже всего ситуация обстоит в российской столице. За последние 24 часа в Москве заразились 2 757 местных жителей. Следом идет Северная столица, там инфекцию подхватили 2 419 петербуржцев. На третьем месте расположилось Подмосковье, в этом регионе заразились еще 2 008 человек.

Специалисты сообщают, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни еще 1 226 жителей России. За этот же период медицинским экспертам удалось поставить на ноги 35 679 пациентов.

К слову, недавно стало известно, что Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям в сфере борьбы с COVID-19.