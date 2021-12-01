Организаторам концерта L’One грозит штраф в 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер

Организаторам концерта L’One грозит штраф в 1 млн рублей за нарушение антиковидных мер
Фото: pixabay.com
Мероприятие прошло на площадке Music Media Dome

Концерт рэпера L'One в Москве может обернуться внушительным штрафом для его организаторов. В ходе проверки сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили значительные нарушения мер профилактики коронавируса во время мероприятия.

По данным ОАТИ, на концерте присутствовало более 500 человек. Многие были без масок. Требования социального дистанцирования также не соблюдались.

"Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию",

– приводит АГН "Москва" слова главного инспектора ОАТИ Антона Романова. Он напомнил, что за подобные нарушения налагается штраф в размере 300 тысяч рублей. Но если выяснится факт причинения вреда здоровью, например, кто-то из присутствовавших на концерте тяжело заболеет коронавирусом, то сумма взыскания может увеличиться до 1 млн рублей.

Источник: АГН «Москва»
Николай ВИКТОРОВ

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