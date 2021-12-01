В Подмосковье назвали худшие города по коронавирусу на 1 декабря

За сутки в регионе выявили 2008 новых случаев

Telegram-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по ковиду в Подмосковье на 1 декабря. Антилидером по суточному приросту стал Сергиево-Посадский округ.

За последние 24 часа там заразились 184 человека. Следом идет Домодедово со 114 заболевшими. В Люберцах выявили 107 новых случаев.

В Истре – на 106 зараженных больше. В Королеве на карантин ушли 97 человек. В Орехово-Зуевском округе такое же количество больных. В Долгопрудном – еще 92 пациента с COVID-19.

Всего за сутки заразу подхватили 2008 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".  

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Поток сознания": Киев оценил слова Лукашенко о признании Крыма

На Украине решили смотреть на действия лидера, а не на высказывания

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей