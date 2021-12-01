За сутки в регионе выявили 2008 новых случаев

Telegram-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по ковиду в Подмосковье на 1 декабря. Антилидером по суточному приросту стал Сергиево-Посадский округ.

За последние 24 часа там заразились 184 человека. Следом идет Домодедово со 114 заболевшими. В Люберцах выявили 107 новых случаев.

В Истре – на 106 зараженных больше. В Королеве на карантин ушли 97 человек. В Орехово-Зуевском округе такое же количество больных. В Долгопрудном – еще 92 пациента с COVID-19.

Всего за сутки заразу подхватили 2008 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".