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Telegram-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по ковиду в Подмосковье на 1 декабря. Антилидером по суточному приросту стал Сергиево-Посадский округ.
За последние 24 часа там заразились 184 человека. Следом идет Домодедово со 114 заболевшими. В Люберцах выявили 107 новых случаев.
В Истре – на 106 зараженных больше. В Королеве на карантин ушли 97 человек. В Орехово-Зуевском округе такое же количество больных. В Долгопрудном – еще 92 пациента с COVID-19.
Всего за сутки заразу подхватили 2008 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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