Медик раскрыл причину всплеска заболеваемости COVID-19 среди молодежи

Халатное отношение к себе зачастую приводит пациентов в отделение реанимации

Молодые пациенты на ранних стадиях заболевания коронавирусом совершают серьезнейшую ошибку, устраивая дома самолечение. Об этом рассказал начальник госпиталя для ветеранов войн в Петербурге Максим Кабанов.

Медик указал, что четвертая волна сопровождается ростом числа зараженных среди молодых. Однако виной тому не столько особенность мутировавшего штамма, сколько самонадеянность и небрежность молодого поколения, которое читает информацию в Интернете, используемую для последующего самолечения.

Опасность самолечения заключается в том, что оно крадет драгоценные пару дней, за которые процент поражения легких успевает сильно вырасти, и пациент попадает в цитокиновый шторм. Нередко ситуация приводит к тому, что запустившие болезнь люди попадают в реанимацию, передает "Радио 1".

Источник: Невские новости ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

Блинкен планирует добиться от Лаврова "отвода" российских войск от Украины

Госсекретарь обвинил Москву в нарушении Минских соглашений

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей