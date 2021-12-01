Халатное отношение к себе зачастую приводит пациентов в отделение реанимации

Молодые пациенты на ранних стадиях заболевания коронавирусом совершают серьезнейшую ошибку, устраивая дома самолечение. Об этом рассказал начальник госпиталя для ветеранов войн в Петербурге Максим Кабанов.

Медик указал, что четвертая волна сопровождается ростом числа зараженных среди молодых. Однако виной тому не столько особенность мутировавшего штамма, сколько самонадеянность и небрежность молодого поколения, которое читает информацию в Интернете, используемую для последующего самолечения.

Опасность самолечения заключается в том, что оно крадет драгоценные пару дней, за которые процент поражения легких успевает сильно вырасти, и пациент попадает в цитокиновый шторм. Нередко ситуация приводит к тому, что запустившие болезнь люди попадают в реанимацию, передает "Радио 1".