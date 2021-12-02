Больше всего заразившихся - в Москве

За минувшие сутки выявлено 33 389 случаев заражения ковидом. Еще 1 221 человек скончался от последствий болезни, а 35 185 выздоровели. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России.

Больше всего заболевших в Москве – 3 805 человек. В Московской области обнаружили еще 1 475 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 2 623 заразившимися. На третьем месте по приросту случаев заражения Краснодарский край, где за сутки выявлено 917 заболевших.

Согласно общей статистике по распространению COVID-19 в России, всего было зафиксировано 9 703 107 случаев заражения. Число скончавшихся от ковида составляет 277 640, выздоровевших – 8 400 117.

В последнее время среди молодежи участились случаи тяжелого течения коронавируса. Медики полагают, что к этому приводит халатное отношение пациентов к болезни.