Статистика по коронавирусу в России на 2 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 2 декабря
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Больше всего заразившихся - в Москве

За минувшие сутки выявлено 33 389 случаев заражения ковидом. Еще 1 221 человек скончался от последствий болезни, а 35 185 выздоровели. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России.

Больше всего заболевших в Москве – 3 805 человек. В Московской области обнаружили еще 1 475 больных. Следом идет Санкт-Петербург с 2 623 заразившимися. На третьем месте по приросту случаев заражения Краснодарский край, где за сутки выявлено 917 заболевших.

Согласно общей статистике по распространению COVID-19 в России, всего было зафиксировано 9 703 107 случаев заражения. Число скончавшихся от ковида составляет 277 640, выздоровевших – 8 400 117. 

В последнее время среди молодежи участились случаи тяжелого течения коронавируса. Медики полагают, что к этому приводит халатное отношение пациентов к болезни.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость333773
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Гость332850
Рожать придется по многу, <цензура> народ мрет пачками
Да и черт бы с ними. Расходный материал, лишние люди
Гость332850
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Гость333773
Бабы ещё нарожают (с)
Рожать придется по многу, <цензура> народ мрет пачками
Гость333773
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Бабы ещё нарожают (с)
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