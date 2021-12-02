Уже после первого укола жителям полуострова дадут справку о вакцинации

Украина открыла пункты вакцинации от коронавируса на границе с Крымом. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Незалежной.

Крымчанам предлагают приезжать на пограничные пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" в будние дни с 9 до 15 часов. В это время там будут работать врач и медсестра, которые смогут поставить желающим иностранные вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna и Coronavac. Вакцины двухфазные, но уже после первого укола привившимся будут выдавать соответствующие справки.

"Это значительно облегчит процесс пересечения админграницы АР Крым и Севастополя с Херсонской областью",

– подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук. На своей личной странице в "Фейсбуке" она отметила, что теперь "наши люди смогут привиться международно признанными вакцинами" прямо на границе.

Впрочем, пересекать российско-украинскую границу в районе Крыма сейчас может быть рискованно. Как пишут украинские СМИ, на украинской части полуострова сложилась "катастрофическая ситуация с коронавирусом".

В целом, по данным Минздрава Незалежной, за последние сутки в стране заразились COVID-19 более 13,5 тысяч человек, больше всего заболевших (свыше 7,5 тысяч) в Киеве. Скончались за 1 декабря 525 украинцев с подтвержденным коронавирусом.

Свежую статистику по распространению COVID-19 в России и мире можно посмотреть здесь.