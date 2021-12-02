Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Украина открыла пункты вакцинации от коронавируса на границе с Крымом. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Незалежной.
Крымчанам предлагают приезжать на пограничные пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" в будние дни с 9 до 15 часов. В это время там будут работать врач и медсестра, которые смогут поставить желающим иностранные вакцины от COVID-19: Pfizer, Moderna и Coronavac. Вакцины двухфазные, но уже после первого укола привившимся будут выдавать соответствующие справки.
"Это значительно облегчит процесс пересечения админграницы АР Крым и Севастополя с Херсонской областью",
– подчеркнула вице-премьер Украины Ирина Верещук. На своей личной странице в "Фейсбуке" она отметила, что теперь "наши люди смогут привиться международно признанными вакцинами" прямо на границе.
Впрочем, пересекать российско-украинскую границу в районе Крыма сейчас может быть рискованно. Как пишут украинские СМИ, на украинской части полуострова сложилась "катастрофическая ситуация с коронавирусом".
В целом, по данным Минздрава Незалежной, за последние сутки в стране заразились COVID-19 более 13,5 тысяч человек, больше всего заболевших (свыше 7,5 тысяч) в Киеве. Скончались за 1 декабря 525 украинцев с подтвержденным коронавирусом.
Свежую статистику по распространению COVID-19 в России и мире можно посмотреть здесь.
Экс-президент Украины не сдержал обещаний
Натовский шеф объявил, что мир уже не вернется во времена, когда большие страны в чем-то ограничивали малые
российский шмурдяк "спутник-ви" - гоуно.