Ситуация в регионе остается тревожной

Российские власти прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Однако люди продолжают заболевать. Так, в Московской области были определены худшие по распространению коронавируса города на 2 декабря. Антилидерами стали Балашиха и Пушкино.



Больше всего заболевших выявили в Балашихе, там заразились 199 человек. На втором месте печального рейтинга расположилось Пушкино с 109 новыми случаями инфицирования. Третье место досталось Красногорску, там заболели 107 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно опытный медицинский эксперт раскрыл причину всплеска заболеваемости COVID-19 среди молодежи.