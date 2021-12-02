В Подмосковье назвали худшие города по заболеваемости COVID-19

Ситуация в регионе остается тревожной

Российские власти прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Однако люди продолжают заболевать. Так, в Московской области были определены худшие по распространению коронавируса города на 2 декабря. Антилидерами стали Балашиха и Пушкино.

Больше всего заболевших выявили в Балашихе, там заразились 199 человек. На втором месте печального рейтинга расположилось Пушкино с 109 новыми случаями инфицирования. Третье место досталось Красногорску, там заболели 107 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно опытный медицинский эксперт раскрыл причину всплеска заболеваемости COVID-19 среди молодежи.

Источник: Коронавирус. Мособлштаб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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