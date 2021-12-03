В нашей стране инфекцию подхватили еще 32 930 человек

Судя по всему, коронавирусная инфекция планирует надолго задержаться среди людей. Вирус постоянно мутирует и выдает новые опасные штаммы. Последними новостями с ковидного фронта поделились профильные эксперты. Медицинские специалисты сообщили, что за минувшие сутки в нашей стране выявлены 32 930 новых носителей COVID-19.



Больше всего заболевших зарегистрировано в российской столице. В Москве коронавирусом заболели еще 3 304 местных жителей. Следом идет Культурная столица. В Санкт-Петербурге ряды инфицированных пополнили 2 609 человек. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Московская область. Там выявлено 1 813 новых случаев инфицирования.

Медицинские специалисты прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки. Так, за сутки полностью излечились от опасного заболевания 36 514 человек. К сожалению, коварный вирус унес жизни 1 217 наших сограждан.

Всего за период буйства инфекции в России заболели 9 736 037 человек. Победить COVID-19 и полностью вылечиться смог 8 436 631 житель страны.

К слову, недавно медик раскрыл причину всплеска заболеваемости COVID-19 среди молодежи.