Москвичей планируют лишить массового празднования Нового года

Праздник пройдет не так ярко, как многие рассчитывали

Новый 2022 год наступит всего через несколько недель. Однако эпидемиологическая обстановка в стране оставляет желать лучшего. Так, в прессу просочилась информация о том, что в российской столице могут ограничить массовые мероприятия на новогоднюю ночь.

Такие данные удалось разузнать журналистам издания "Ведомости". По имеющейся в их распоряжении информации, в центре столицы могут ограничить традиционные праздничные мероприятия. Однако Тверскую улицу закрывать для гуляний пока не планируют. В целом в Москве будут функционировать около 20 новогодних площадок, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно стало известно, что Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям в сфере борьбы с COVID-19.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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