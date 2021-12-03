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Новый 2022 год наступит всего через несколько недель. Однако эпидемиологическая обстановка в стране оставляет желать лучшего. Так, в прессу просочилась информация о том, что в российской столице могут ограничить массовые мероприятия на новогоднюю ночь.
Такие данные удалось разузнать журналистам издания "Ведомости". По имеющейся в их распоряжении информации, в центре столицы могут ограничить традиционные праздничные мероприятия. Однако Тверскую улицу закрывать для гуляний пока не планируют. В целом в Москве будут функционировать около 20 новогодних площадок, отмечает телеканал "360".
К слову, недавно стало известно, что Москва возглавила рейтинг европейских городов по инновациям в сфере борьбы с COVID-19.
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