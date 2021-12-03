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Оперативный штаб по Московской области сообщил, что наихудшая ситуация по коронавирусу в регионе – в Королеве. Там 180 человек заболели инфекцией.
Далее в антирейтинге расположились Люберцы, где 157 человек ушли на самоизоляцию. На третьем месте – Балашиха, там 111 жителей инфицированы ковидом.
За последние 24 часа в Серпухове 91 россиянин узнал неприятную весть. В Одинцовском округе и Химках таких людей оказалось 81 и 79 соответственно. Всего же за сутки в регионе положительные тесты на коронавирус сдали 1813 человек, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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