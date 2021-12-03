За последние 24 часа инфекцию подхватили 1813 жителей региона

Оперативный штаб по Московской области сообщил, что наихудшая ситуация по коронавирусу в регионе – в Королеве. Там 180 человек заболели инфекцией.

Далее в антирейтинге расположились Люберцы, где 157 человек ушли на самоизоляцию. На третьем месте – Балашиха, там 111 жителей инфицированы ковидом.

За последние 24 часа в Серпухове 91 россиянин узнал неприятную весть. В Одинцовском округе и Химках таких людей оказалось 81 и 79 соответственно. Всего же за сутки в регионе положительные тесты на коронавирус сдали 1813 человек, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".