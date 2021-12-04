Статистика по коронавирусу на 4 декабря

Статистика по коронавирусу на 4 декабря
Фото: pixabay.com
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Погибло 1 215 человек

Оперштаб опубликовал свежие данные по коронавирусу в Москве и России на 4 декабря. За последние сутки от ковида умерло 1 215 человек. Зафиксировано 32 974 случая ковида. Вылечиться удалось 35 182 пациентам.

На первом месте по заболеваемости по-прежнему российская столица. В Москве ковидом заразились 3356 человек.

Вторую строчку занимает Петербург. В Северной столице на утро 4 декабря насчитывается 2528 заболевших.

Третье место у Московской области. Здесь зафиксировали 2075 случаев ковида.

За все время пандемии в России умерло 280 072 человек. Заразились коронавирусом 9 769 011, выздоровели 8 471 813.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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