За минувшие сутки инфекцию подхватили еще 32 602 человека

Профильные российские специалисты стараются сделать все возможное для того, чтобы прекратить распространение пресловутой коронавирусной инфекции по территории России. Вводятся карантинные ограничения, QR-коды, а также другие меры. К сожалению, пока люди продолжают заражаться. Последними новостями с коронавирусного фронта поделились представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Так, за 4 декабря COVID-19 заразились еще 32 602 человека.



Больше всего новых инфицированных в российской столице. Среди москвичей был выявлен 3 301 новый носитель коронавирусной инфекции. Следом идет Северная столица. В Санкт-Петербурге заразились еще 2 420 человек. На третьем месте расположилась Московская область. Там инфицированы еще 2 096 человек.

Таким образом, по данным на 5 декабря, в Российской Федерации зафиксировано 9 801 613 случаев заражения коронавирусом. При этом слаженные действия работников сферы здравоохранения позволяют сохранять жизни большинства инфицированных. Только за минувшие сутки врачи поставили на ноги 30 593 человек. За все время пандемии удалось вылечить 8 502 406 наших сограждан. Однако, к сожалению, люди все же умирают. За 24 часа опасная инфекция унесла жизни 1 206 человек. За все время обострения эпидемиологической ситуации скончались 281 278 россиян.

Кстати, недавно опытный медицинский эксперт назвал причину всплеска заболеваемости COVID-19 среди молодежи.