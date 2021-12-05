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По последним данным, новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен уже в 38 странах. Однако до сих пор от последствий ковида, спровоцированных им, никто не умер. Это вызывает у ученых удивление, сообщает Daily Mail.
Общее число случаев заражения "омикроном" в Южной Африке, как пишет издание, превысило уже три миллиона. В других странах пока количество заболевших не больше десятка. ВОЗ полагает, что делать окончательные выводы о смертности из-за этого штамма преждевременно, поскольку на исследования могут понадобиться недели.
В действительности, еще ни одного сообщения о гибели человека, вызванной "омикроном", не поступало. Однако специалисты полагают, что он может вызвать больше половины случаев от всех заражений коронавирусом в Европе в ближайшем будущем.
Ученые пока не изучили, насколько эффективны существующие средства против нового штамма вируса и вызывает ли он более тяжелое течение болезни.
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