Сведения о влиянии мутации вируса на человека пока не изучены до конца

По последним данным, новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен уже в 38 странах. Однако до сих пор от последствий ковида, спровоцированных им, никто не умер. Это вызывает у ученых удивление, сообщает Daily Mail.

Общее число случаев заражения "омикроном" в Южной Африке, как пишет издание, превысило уже три миллиона. В других странах пока количество заболевших не больше десятка. ВОЗ полагает, что делать окончательные выводы о смертности из-за этого штамма преждевременно, поскольку на исследования могут понадобиться недели.

В действительности, еще ни одного сообщения о гибели человека, вызванной "омикроном", не поступало. Однако специалисты полагают, что он может вызвать больше половины случаев от всех заражений коронавирусом в Европе в ближайшем будущем.

Ученые пока не изучили, насколько эффективны существующие средства против нового штамма вируса и вызывает ли он более тяжелое течение болезни.