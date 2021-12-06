За все время эпидемии инфекцию подхватили 9 833 749 жителей страны

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса на 6 декабря 2021 года. Так, за последние сутки в стране выявили 32 136 новых случаев заражения COVID-19.

В Москве заболели ковидом 3134 горожан. В Санкт-Петербурге неприятное известие получили от врачей 2412 жителей. В Московской области лечиться предписали 2215 россиянам.

За последние 24 часа ушли из жизни 1 184 россиян с диагнозом "коронавирус". Всего не стало 282 462 жителей нашей страны.

Выздоровели за сутки 28 070 человек. Всего к обычной жизни вернулись 8 530 476 россиян за два года эпидемии.

Тем временем в мире распространяется новый штамм омикрон. Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, заявила RT, что пока волноваться о новом штамме коронавируса не стоит. Сначала нужно дождаться большего объема данных, чтобы делать какие-то выводы.