Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса на 6 декабря 2021 года. Так, за последние сутки в стране выявили 32 136 новых случаев заражения COVID-19.
В Москве заболели ковидом 3134 горожан. В Санкт-Петербурге неприятное известие получили от врачей 2412 жителей. В Московской области лечиться предписали 2215 россиянам.
За последние 24 часа ушли из жизни 1 184 россиян с диагнозом "коронавирус". Всего не стало 282 462 жителей нашей страны.
Выздоровели за сутки 28 070 человек. Всего к обычной жизни вернулись 8 530 476 россиян за два года эпидемии.
Тем временем в мире распространяется новый штамм омикрон. Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, заявила RT, что пока волноваться о новом штамме коронавируса не стоит. Сначала нужно дождаться большего объема данных, чтобы делать какие-то выводы.
Спецслужбы собирались вывезти командира подразделения ПВО на вертолете
Члены ЕС намерены спасаться от энергокризиса зимой, кто как может