Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 6 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
За все время эпидемии инфекцию подхватили 9 833 749 жителей страны

Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса на 6 декабря 2021 года. Так, за последние сутки в стране выявили 32 136 новых случаев заражения COVID-19. 

В Москве заболели ковидом 3134 горожан. В Санкт-Петербурге неприятное известие получили от врачей 2412 жителей. В Московской области лечиться предписали 2215 россиянам.

За последние 24 часа ушли из жизни 1 184 россиян с диагнозом "коронавирус". Всего не стало 282 462 жителей нашей страны.

Выздоровели за сутки 28 070 человек. Всего к обычной жизни вернулись 8 530 476 россиян за два года эпидемии.

Тем временем в мире распространяется новый штамм омикрон. Анча Баранова,  профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, заявила RT, что пока волноваться о новом штамме коронавируса не стоит. Сначала нужно дождаться большего объема данных, чтобы делать какие-то выводы. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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