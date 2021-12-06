Штамм "омикрон" проник в Россию

Диагноз подтвердили сразу у двух россиян

Новый штамм ковида "омикрон" уже попал в Россию. По данным Роспотребнадзора, два пассажира, прилетевшие из ЮАР на родину, оказались заражены именно им.

При этом еще 10 человек, прибывших этим рейсом, подхватили инфекцию. Какой у них штамм, еще не известно, уточняет телеканал "360"

Штамм "омикрон" обнаружили лишь в ноябре этого года. Однако он уже стал заразнее, чем "дельта".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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