Диагноз подтвердили сразу у двух россиян

Новый штамм ковида "омикрон" уже попал в Россию. По данным Роспотребнадзора, два пассажира, прилетевшие из ЮАР на родину, оказались заражены именно им.

При этом еще 10 человек, прибывших этим рейсом, подхватили инфекцию. Какой у них штамм, еще не известно, уточняет телеканал "360".

Штамм "омикрон" обнаружили лишь в ноябре этого года. Однако он уже стал заразнее, чем "дельта".