Умерли за последние 24 часа 1 182 пациентов

За сутки в стране коронавирусом заболели 31 096 россиян. За два года эпидемии врачи выявили 9 864 845 зараженных COVID-19.

В Москве зафиксировано 2573 новых случаев заражения ковидом. В Северной столице на самоизоляцию ушел 2381 человек. В Подмосковье инфицированы еще 2208 жителей.

Болезнь унесла жизни еще 1 182 россиян. Всего страна потеряла 283 644 человек.

Выздоровевших за сутки оказалось больше зараженных – 34 615 жителей страны. За все время излечились 8 565 091 россиян.