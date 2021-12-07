Свежая статистика по коронавирусу в России на 7 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 7 декабря
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
Умерли за последние 24 часа 1 182 пациентов

За сутки в стране коронавирусом заболели 31 096 россиян. За два года эпидемии врачи выявили 9 864 845 зараженных COVID-19.

В Москве зафиксировано 2573 новых случаев заражения ковидом. В Северной столице на самоизоляцию ушел 2381 человек. В Подмосковье инфицированы еще 2208 жителей. 

Болезнь унесла жизни еще 1 182 россиян. Всего страна потеряла 283 644 человек.

Выздоровевших за сутки оказалось больше зараженных – 34 615 жителей страны. За все время излечились 8 565 091 россиян. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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