В Подмосковье еще 2208 человек заразились коронавирусом

За сутки скончались 52 жителя региона

На портале стопкоронавирус.рф опубликовали свежую статистику по COVID-19 в Московской области. По данным на 7 декабря, количество заболевших увеличилось на 2208.

В общей сложности диагноз "ковид" поставили 603 456 жителям региона.

За последние 24 часа с больничного вышли 2116 пациентов. С момента начала пандемии от заразы излечились 535 214 человек.

COVID-19 унес жизни еще 52 жителей региона. Всего умерли 10 827 зараженных, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее появилась информация, что опасный штамм "омикрон" проник в Россию. 

Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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