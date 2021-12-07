Теперь отрицательный результат действителен в течение 48 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала новое постановление, согласно которому срок действия отрицательного теста на коронавирус составляет лишь двое суток с момента получения результата. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованный документ.

Теперь действие ПЦР длится 48 часов, вместо утвержденных до этого 72 часов, указывает "Радио 1". Решение было принято из-за выявления случаев заражения штаммом "омикрон" прибывших россиян из ЮАР.