Срок действия ПЦР в России сократили на сутки

Теперь отрицательный результат действителен в течение 48 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала новое постановление, согласно которому срок действия отрицательного теста на коронавирус составляет лишь двое суток с момента получения результата. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованный документ.

Теперь действие ПЦР длится 48 часов, вместо утвержденных до этого 72 часов, указывает "Радио 1". Решение было принято из-за выявления случаев заражения штаммом "омикрон" прибывших россиян из ЮАР. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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Шаман
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- Алло, отдел биооружия, мир совсем потерял адекватность, они не справятся с обучающей угрозой в виде ковида. Выпускайте настоящую вакцину, с тем же механизмом распространения, что у вируса, иначе все перемрут. Назовите новым штаммом.
- Принято, выпускаем омикрон.
- Биоугроза Мир не образумила, видимо придется идти через экономические потрясения.
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