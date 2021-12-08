За сутки скончались 1 179 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, которые отражают эпидемиологическую обстановку в нашей стране. Так, за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 30 752 соотечественников. В общей сложности заразу подхватили 9 895 597 человек.

За сутки количество выздоровевших увеличилось на 36 976. Всего от ковида излечились 8 602 067 россиян.

Имеется и печальная статистика. По данным на 8 декабря, с болезнью не справились 1 179 человек. За два года пандемии скончались 284 823 жителя РФ.

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. В Москве на самоизоляцию ушли 3004 горожанина. В Санкт-Петербурге коронавирус диагностировали у 2209 человек. В Московской области – на 1854 заболевших больше.

Ранее появилась информация, что срок действия ПЦР в России сократили на сутки.