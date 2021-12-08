Подобные проявления наблюдались и при заболевании "дельтой"

В Британии заявили, что омикрон-штамм коронавируса вызывает у детей при заражении необычное проявление – сыпь на теле. Однако в этом, по словам врача-иммунолога Анатолия Болибока, ничего особенного нет.

Он отметил, что подобный симптом проявлялся и при заражении дельта-штаммом. В целом, набор проявлений при заболевании любым штаммом коронавируса примерно одинаковый, разница лишь в их степени выраженности, указал он в беседе с "Радио 1".

"Что характерно для COVID-19, люди испытывают симптомы, которые они никогда раньше не испытывали – это совершенно новые симптомы. Это может быть усталость, головная боль", – пояснил врач.

По словам Болибока, всего при заражении ковидом зафиксировано более 70 симптомов, которые могут проявляться в различных комбинациях.