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В Британии заявили, что омикрон-штамм коронавируса вызывает у детей при заражении необычное проявление – сыпь на теле. Однако в этом, по словам врача-иммунолога Анатолия Болибока, ничего особенного нет.
Он отметил, что подобный симптом проявлялся и при заражении дельта-штаммом. В целом, набор проявлений при заболевании любым штаммом коронавируса примерно одинаковый, разница лишь в их степени выраженности, указал он в беседе с "Радио 1".
"Что характерно для COVID-19, люди испытывают симптомы, которые они никогда раньше не испытывали – это совершенно новые симптомы. Это может быть усталость, головная боль", – пояснил врач.
По словам Болибока, всего при заражении ковидом зафиксировано более 70 симптомов, которые могут проявляться в различных комбинациях.
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