В стране за сутки заболело 30 209 человек

В России ни на минуту не утихает борьба с коронавирусом. Однако пока цифры оставляют желать лучшего. Так, по последним данным Опертштаба, в стране положительные тесты на COVID-19 сдали 9 925 806 человек.

В столице на самоизоляцию ушли 2948 горожан. В Санкт-Петербурге заразились ковидом 2111 жителей города. В Московской области инфицированы еще 1616 человек.

Неутешительна все еще статистика смертности. За последние 24 часа не стало 1 181 пациента, зараженного ковидом. Всего скончалось 286 004 россиян за два года.

Выздоровевших за сутки оказалось 35 794 россиян. За все время болезнь одолели 8 637 861 человек.

Тем временем в мире число заболевших COVID-19 превысило 267 миллионов человек, по данным института Хопкинса. Умерло же пять миллионов жителей Земли, пишет RT.