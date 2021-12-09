Основатель Microsoft предрек миру скорое прекращение пандемии

Основатель Microsoft предрек миру скорое прекращение пандемии
Фото: pixabay.com
Миллиардер дал оптимистичный прогноз на ближайшие месяцы

Основатель корпорации Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что острая фаза пандемии COVID-19 минует мир уже в 2022 году. В своем прогнозе бизнесмен признался, что не ожидал появления такого контагиозного штамма, как дельта, и не мог себе представить столь массовых и утомительных уговоров, чтобы люди прививались и носили маски.

Однако, считает Билл, "конец не за горами". Мир успел как следует подготовиться к борьбе с потенциально опасными штаммами коронавируса – к примеру, омикрон был обнаружен еще раньше дельты.

"Потому что Южная Африка вложила значительные средства в возможности генетического секвенирования. У нас теперь гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они понадобятся. Всякий раз новый вариант вызывает беспокойство, однако, надеюсь, в следующем году COVID-19 станет эндемическим заболеванием. Хотя в настоящее время он примерно в 10 раз смертоноснее гриппа, вакцины и противовирусные препараты могут сократить это число вдвое или более", – пишет Гейтс в своем блоге.

В мире, при развитии указанного сценария, по-прежнему будут наблюдаться отдельные вспышки инфекции, однако за счет доступа к новым лекарствам нагрузка на больницы снизится, в большинстве случаев человечество столкнется со малыми рисками, уверен предприниматель.

"Через пару лет никому не придется думать о том, работать ли из офиса, или разрешить ли детям сходить в кино, посмотреть ли футбольный матч", – считает миллиардер.

Ранее Гейтс заявлял, что уже к середине 2022 года человечество покончит с коронавирусом – к тому моменту, уверен он, уровень летальности сравняется с показателями сезонного гриппа.

Источник: Gates Notes ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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