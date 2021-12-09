Балашиха стала лидером суточного антирекорда по COVID-19 Подмосковье

За сутки в Московской области выявлено свыше 1,5 тысячм случаев

За прошедший день в Подмосковье выявили 1616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Согласно приведенным данным, лидером по суточному приросту оказалась Балашиха – там выявили 143 случая. Следом идет Пушкино и Королево – 137 и 88 случаев соответственно, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Всего за прошедший день в Московской области за день выздоровели 2243, скончались 50 человек.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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