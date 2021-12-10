Более 287 тысяч человек стали жертвами инфекции за все время пандемии

Еще 30 873 человека с положительным тестом на ковид было выявлено в стране за минувшие сутки. От последствий болезни скончались 1 176, а выздоровели 35 657. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению коронавируса в России.

В Москве количество зараженных увеличилось на 3 477. В Московской области выявили 1 712 заболевших. Число инфицированных в Санкт-Петербурге возросло на 2 276.

Среди регионов по приросту случаев коронавируса на первом месте Самарская область – там инфекцию обнаружили у 746 человек. На втором Красноярский край с 733 зараженными. Еще 693 заболевших ковидом выявили в Краснодарском регионе.

Всего в России за все время пандемии выявили 9 956 679 заболевших инфекцией. От последствий болезни скончались 287 180 граждан, выздоровели 8 673 518.