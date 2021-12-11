Статистика по коронавирусу в России на 11 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 11 декабря
Фото: pixabay.com
Вирус нашли у 30 тысяч человек

Опертивный штаб по распространению коронавирусной инфекции в стране сообщил о 30 288 случаях заражений, зарегистрированных за последние сутки. Болезнь унесла жизни 1 171 человека, а выздороветь удалось 36 446 пациентам. 

Больше всего случаев заражений в Москве – 3 140. В Санкт-Петербурге выявили еще 2 045 больных. В Московской области обнаружили 1 833 случаев заражений. 

Меньше всего заболеваний ковидом зафиксировали в Чукотском автономном округе – там вирус обнаружили у 7 человек. 

Всего, согласно данным на 11 декабря 2021 года, коронавирусом в России заболели 9 986 967 граждан. От последствий инфекции скончались 288 351, выздоровели 8 709 964.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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