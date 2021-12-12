Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 декабря

Свежая статистика по коронавирусу в России на 12 декабря
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
От ковида умерло 289 483 человек за два года эпидемии

Оперативный штаб сообщил последние данные по эпидемии коронавируса в России. За последние 24 часа печальный антирейтинг по заболеваемости вырос на 29 929 новых случаев. За все время заразились инфекцией 10 016 896 россиян.

В Москве на самоизоляцию ушли еще 2862 горожан. В Московской области положительные тесты сдали 2040 россиян. В Санкт-Петербурге печальное известие получили 2012 жителей.

За сутки не стало 1 132 пациентов, зараженных COVID-19. Всего умерло 289 483 жителей страны. 

Выздоровел за последние 24 часа 31 391 россиянин. За все время излечились 8 741 355 человек. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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