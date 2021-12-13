Статистика по коронавирусу в России на 13 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 13 декабря
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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В стране заразились еще 29 558 человек

Медицинские эксперты вместе с властями прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем временем, люди все же продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Последними данными печальной статистики поделились представители оперативного штаба по противодействию COVID-19. Выяснилось, что за минувшие сутки опасный вирус подхватили еще 29 558 человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в российской столице. Там за прошедшие 24 часа заболели 2 894 москвича. Следом расположилась Московская область. Там эксперты обнаружили 1 999 новых носителей коронавируса. На третьем месте – Культурная столица. В Санкт-Петербурге COVID-19 выявили еще у 1 968 местных жителей.

За все время резкого обострения эпидемиологической обстановки в Российской Федерации заразились 10 046 454 человека. При этом медицинские эксперты работают, не покладая рук, чтобы спасать жизни инфицированных. За период буйства вируса полностью вылечились 8 769 916 наших сограждан. Жертвами тяжелого заболевания стали 290 604 человека.

За минувшие сутки вирус послужил причиной смерти 1 121 россиянина. Справиться с болезнью смогли 28 561 житель нашей страны.

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что 16 наших сограждан оказались инфицированы мутацией COVID-19 "омикрон". Речь идет о людях, которые вернулись из Южной Африки. Такой информацией поделилась заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова, передает интернет-издание URA.RU.

К слову, недавно основатель Microsoft, известный американский миллиардер Билл Гейтс предрек миру скорое прекращение пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Анти-вакцинистка без QR-кодов
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Совсем уже изолгались эти Госдумовцы и Госдумовки, повырывать им всем их языки поганыя, то им Рашкин злодей и убийца – бац! и нет депутата Рашкина, то им Путин святой ангел, то им Терешкова просто какая-то мразь безбожная, ну кто её за язык тянул эту старую позорную клизьму – вот взяла эта тварь и «обнулила» всё президентство Путина, хоть стой хоть падай, то им всем Госдумовским уродам нужны QR-коды, то им не нужны QR-коды, вот к примеру лезет какой-нибудь тайный агент, шпион, ФСБэшник, ФСОшник, Росгвардеец, позорный полицай или какой-нибудь олигарх друг Путина в гражданской одежде в автобус,
Анти-вакцинистка без QR-кодов
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вот к примеру лезет какой-нибудь тайный агент, шпион, ФСБэшник, ФСОшник, Росгвардеец, позорный полицай или какой-нибудь олигарх друг Путина в гражданской одежде в автобус, в трамвай, в метро, в самолёт, а им говорят кассиры, кондукторы, контролёры, стюардессы, а предъявите-ка вашу «ксиву» с QR-кодом и со всеми биометрическими данными, а они все в ответ скажут: «А мы освобождены от всяких там QR-кодов и от всей этой вашей придуманной «липы», все эти QR-коды сделаны только для российских дураков, идиотов, дегенератов и вообще для всякой российской швали, понятно?» и вот тогда все сразу узнают,
Анти-вакцинистка без QR-кодов
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а всем окружающим сразу станет ясно как в Божий День какой лицемерный, двуличный, циничный, подлый, мерзкий «закон» высрали эти Путинские лживые Госдумовцы и Госдумовки, вот и призадумаешься – какой хернёй или точнее «анонизьмом» занимаются в россии все эти Путинские ставленники и ставленницы, губернаторишки и так далее, кстати, совершенно непонятно почему в этой дурацкой россии губернаторы официально называются губернаторами, ведь это в Царской россии были Губернии, Уезды и так далее, но сейчас Губерний нет, но почему-то такие глупости никого не волнуют, смех да и только
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