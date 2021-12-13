В стране заразились еще 29 558 человек

Медицинские эксперты вместе с властями прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем временем, люди все же продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Последними данными печальной статистики поделились представители оперативного штаба по противодействию COVID-19. Выяснилось, что за минувшие сутки опасный вирус подхватили еще 29 558 человек.



Наиболее сложная ситуация сложилась в российской столице. Там за прошедшие 24 часа заболели 2 894 москвича. Следом расположилась Московская область. Там эксперты обнаружили 1 999 новых носителей коронавируса. На третьем месте – Культурная столица. В Санкт-Петербурге COVID-19 выявили еще у 1 968 местных жителей.

За все время резкого обострения эпидемиологической обстановки в Российской Федерации заразились 10 046 454 человека. При этом медицинские эксперты работают, не покладая рук, чтобы спасать жизни инфицированных. За период буйства вируса полностью вылечились 8 769 916 наших сограждан. Жертвами тяжелого заболевания стали 290 604 человека.

За минувшие сутки вирус послужил причиной смерти 1 121 россиянина. Справиться с болезнью смогли 28 561 житель нашей страны.

Напомним, сегодня, 13 декабря, стало известно, что 16 наших сограждан оказались инфицированы мутацией COVID-19 "омикрон". Речь идет о людях, которые вернулись из Южной Африки. Такой информацией поделилась заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова, передает интернет-издание URA.RU.

К слову, недавно основатель Microsoft, известный американский миллиардер Билл Гейтс предрек миру скорое прекращение пандемии коронавирусной инфекции.