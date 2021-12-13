На QR-коды могут рассчитывать россияне с антителами к ковиду

Граждане России, сделавшие прививку от коронавируса иностранными вакцинами, могут сдать тест для проверки антител и получить сертификат установленного образца. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-примера, сертификат о вакцинации будет действовать шесть месяцев. Она также подчеркнула, что получить документ, удостоверяющий прививку, могут россияне, которые воспользовались "Спутником V" за границей.

Как сообщает телеканал "360", сертификат будет действовать один код, если ПЦР-тест на ковид даст положительный результат. QR-код для граждан без результатов теста будет действовать только полгода. Новое правила вступит в силу с 1 января 2022 года.