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Как минимум один человек в Великобритании умер от последствий коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Sky News.
О произошедшем лично сообщил премьер страны Борис Джонсон.
Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая смерти от этой разновидности вируса.
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