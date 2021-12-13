Ранее летальных случаев при заболевании не было

Как минимум один человек в Великобритании умер от последствий коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Sky News.

О произошедшем лично сообщил премьер страны Борис Джонсон.

Ранее в мире не было зафиксировано ни одного случая смерти от этой разновидности вируса.