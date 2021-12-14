Жертвами инфекции стали 1 145 человек

В нашей стране продолжает активно распространяться коронавирусная инфекция. Власти и медицинские сотрудники делают все необходимое для улучшения обстановки, однако эпидемиологическая ситуация все еще оставляет желать лучшего. Последними данными печальной статистики поделились профильные эксперты оперативного штаба по противодействию COVID-19.



Так, сегодня утром стало известно, что за минувшие сутки в Российской Федерации были обнаружены 28 343 новых носителя коронавирусной инфекции. На этот раз больше всего заболевших в Культурной столице. В Санкт-Петербурге опасную инфекцию подхватили 1 989 горожан. Следом в печальном рейтинге идет Москва. Среди столичных жителей заболели еще 1 976 горожан. Замыкает тройку антилидеров Подмосковье – в этом российском регионе заразились 1 945 местных жителей.

За прошедшие 24 часа вирус COVID-19 послужил причиной гибели 1 145 наших сограждан. Полностью справиться с болезнью смогли еще 34 084 человека.

За все время активного распространения инфекции по российской территории в нашей стране было зарегистрировано 10 074 797 случаев заражения. За это время жертвами инфекции стали 291 749 россиян. Медицинским специалистам удалось вылечить 8 804 000 граждан.

К слову, недавно стало известно о первом случае летального исхода из-за заражения новой мутацией COVID-19, получившей название омикрон-штамм. Первое жертвой трансформировавшегося вируса стал житель Великобритании.