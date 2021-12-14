Названо число вакцинированных среди заболевших "Омикроном" в России

У всех болезнь протекает в легкой форме

Среди 16 человек, вернувшихся их ЮАР, с заражением омикрон-штаммом коронавируса вакцинированы были 11. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает "Интерфакс". 

Также в их числе есть люди, переболевшие ковидом, пишет "МИР24". Сейчас болезнь протекает у всех в легкой форме. 

Попова сообщила, что в стране была создана специальная тест-система, которая способна распознавать штамм "омикрон" – ее проверяют на пациентах в ЮАР, сообщает телеканал "360".

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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