У всех болезнь протекает в легкой форме

Среди 16 человек, вернувшихся их ЮАР, с заражением омикрон-штаммом коронавируса вакцинированы были 11. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает "Интерфакс".

Также в их числе есть люди, переболевшие ковидом, пишет "МИР24". Сейчас болезнь протекает у всех в легкой форме.

Попова сообщила, что в стране была создана специальная тест-система, которая способна распознавать штамм "омикрон" – ее проверяют на пациентах в ЮАР, сообщает телеканал "360".