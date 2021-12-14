Собянин: Московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80 процентов сотрудников

Собянин: Московские предприятия выполнили требования РПН о вакцинации 80 процентов сотрудников
Фото: АГН «Москва» / Андрей Никеричев
Градоначальник поблагодарил работников и их руководителей

Свыше 5,8 миллиона жителей Москвы уже получили первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции. Таким образом, предприятия здравоохранительной, образовательной, торговой, социальной сфер последовали постановлению главсанитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников в указанных отраслях, отметил глава столицы Сергей Собянин, поблагодаривший работников и их руководителей.

Как указал градоначальник, ситуация с коронавирусом в городе остается стабильной. За прошедшую неделю число выявленных случаев снизилось на 7 процентов, число госпитализаций – на 6% соответственно.

Также власти решили изменить сроки действия QR-кодов. Так, с 20 декабря для москвичей, которые переболели ковидом, срок действия продлевается – с шести месяцев до года. А новые электронные сертификаты оформляются уже сразу на 12 месяцев, о чем сообщил Собянин в своем блоге.

Из-за распространения нового штамма "омикрон" срок действия QR-кодов, оформленных на основании ПЦР-тестов, сокращается – теперь он действует не три, а два календарных дня. Соответствующий указ опубликован на сайте городской мэрии.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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