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Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства сообщил, что необходимо на грядущих январских праздниках удвоить надбавки медикам, которые борются с COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщила, что обычные выплаты медикам, спасающим людей от ковида, продлят на весь 2022 год.
Путин же также высказался о законе по QR-кодам на транспорте. Президент РФ отметил, что вводить такие ограничения перед Новым годом – это создать народу множество проблем.
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