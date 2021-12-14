Путин поручил удвоить надбавки медикам в красной зоне

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Мера будет действовать в праздничные дни в 2022 году

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства сообщил, что необходимо на грядущих январских праздниках удвоить надбавки медикам, которые борются с COVID-19. 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщила, что обычные выплаты медикам, спасающим людей от ковида, продлят на весь 2022 год.

Путин же также высказался о законе по QR-кодам на транспорте. Президент РФ отметил, что вводить такие ограничения перед Новым годом – это создать народу множество проблем. 

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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