Статистика по коронавирусу в России на 15 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 15 декабря
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
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В стране заболели еще 28 363 гражданина

Появление коронавирусной инфекции оказало огромное влияние на каждого жителя планеты. На ежедневной основе COVID-19 заражает новых людей, некоторые из них, к сожалению, умирают. Как обстоят дела в Российской Федерации, рассказали представители профильного оперативного штаба. Эксперты поделились последними данными печальной статистики.

Выяснилось, что за 14 декабря в нашей стране выявили еще 28 363 носителей опасного заболевания. Больше всего людей заразились в российской столице. В Москве инфекцию подхватили 2 459 человек. Следом в рейтинге антилидеров идет Северная столица. За минувшие сутки 2 055 петербуржцев оказались заражены. На третьем месте расположилась Московская область. COVID-19 подпортил здоровье 1 739 местных жителей.

За все время распространения коронавируса по российской территории в нашей стране было зарегистрировано 10 103 160  случаев инфицирования. За этот период жертвами смертельного заболевания стал 292 891 россиянин. В то же время медицинские сотрудники делают все возможное для стабилизации эпидемиологической обстановки и спасения жизней. За период буйства вируса врачам удалось поставить на ноги 8 839 633 человек.

За сутки в полку переболевших и выздоровевших прибыло 35 633 россиянина. К сожалению, за 24 часа из-за коронавирусной инфекции этот мир покинули 1 142 человека.

К слову, недавно стало известно, что среди 16 россиян, заболевших новой мутацией вируса "омикрон", 11 человек были привиты вакциной.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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