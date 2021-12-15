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В Московской области остается непростой ситуация с заболеваемостью COVID-19. Наибольшее число заражений – зафиксировано в Сергиево-Посаде (203 случая).
На второй строчке антирейтинга – Дмитровский округ, где 121 человек ушел на самоизоляцию. Следом идет Домодедово – там 117 жителей сдали положительный тест на ковид. В Люберцах инфицированы еще 100 россиян, уточняет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Всего за последние 24 часа в стране поставили 28 363 диагнозов "коронавирус", сообщает телеканал "МИР24".
Ситуация на мировой арене оставляет желать лучшего
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