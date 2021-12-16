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Свежие данные по заболеваемости COVID-19 в России опубликовал столичный оперштаб.
По информации на утро 16 декабря, за последние сутки заразились еще 28 486 человек. Погибло от ковида 1 133. Вылечились 37 155 пациентов.
Первое место по заболеваемости занимает Москва. В столице 3322 заражения.
На второй строчке – Петербург. В Северной столице – 1992 случая.
Тройку замыкает Московская область с 1262 заболевшими.
Всего за период пандемии ковида в России умерло 294 024 человека, заразилось 10 131 646. Вылечить медикам удалось 8 876 788 пациентов.
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