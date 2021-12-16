Такое решение принято на фоне тяжелой эпидобстановки

Уже набившая оскомину коронавирусная инфекция продолжает распространяться по российской территории. Вирус оказывает колоссальное влияние на жизнь людей. Так, в прессе появилась информация, что столичные школы раньше уйдут на каникулы в целях улучшения эпидемиологической ситуации.



Такие данные появились в распоряжении журналистов издания "Ведомости". В опубликованном материале сказано, что для столичных школьников каникулы начнутся на три дня раньше, 27 декабря.

Пока официальных распоряжений по этому поводу не было, однако источники в образовательных учреждениях сообщили: в устной форме данная информация уже доведена до родителей и учеников. Таким образом, московские школьники будут отдыхать с 27 декабря по 9 января.

К слову, недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия выполнили требования о вакцинации 80% сотрудников.