Московским школьникам продлят новогодние каникулы

Такое решение принято на фоне тяжелой эпидобстановки

Уже набившая оскомину коронавирусная инфекция продолжает распространяться по российской территории. Вирус оказывает колоссальное влияние на жизнь людей. Так, в прессе появилась информация, что столичные школы раньше уйдут на каникулы в целях улучшения эпидемиологической ситуации.

Такие данные появились в распоряжении журналистов издания "Ведомости". В опубликованном материале сказано, что для столичных школьников каникулы начнутся на три дня раньше, 27 декабря.

Пока официальных распоряжений по этому поводу не было, однако источники в образовательных учреждениях сообщили: в устной форме данная информация уже доведена до родителей и учеников. Таким образом, московские школьники будут отдыхать с 27 декабря по 9 января.

К слову, недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные предприятия выполнили требования о вакцинации 80% сотрудников.

Источник: Ведомости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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