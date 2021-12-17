Статистика по коронавирусу в России на 17 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 17 декабря
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы./АГН Москва
Жертвами инфекции стали еще 1 080 россиян

Уже долгие месяцы российские власти и медицинские сотрудники ведут борьбу с распространением опасной коронавирусной инфекции по территории нашей страны. Государство делает все возможное для стабилизации эпидемиологической обстановки. Тем не менее, пока люди продолжают заражаться. Последними новостями с ковидного фронта поделились профильные эксперты из специально созданного оперштаба.

Стало известно, что за минувшие сутки коварную инфекцию подхватили еще 27 743 жителя нашей страны. Хуже всего дела обстоят в Белокаменной. Среди москвичей были выявлены 2 755 новых носителей вируса. На втором месте расположилась Культурная столица. В Санкт-Петербурге заболели еще 1 984 местных жителя. Замыкает тройку антилидеров Московская область. Там коронавирусной инфекцией заразились 1 452 человека.

Смертоносный вирус продолжает убивать наших сограждан. За последние 24 часа от последствий заболевания умерли 1 080 человек. При этом медицинским специалистам удалось полностью вылечить 37 437 наших сограждан.

За все время распространения COVID-19 по Российской Федерации жертвами вируса стали 295 104 человека. Справиться с болезнью сумели 8 914 225 жителей нашей страны.

К слову, недавно стало известно, что большинство из первых заболевших новой мутацией коронавирусной инфекции "омикрон" оказались вакцинированы. Такой информацией с общественностью поделилась руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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