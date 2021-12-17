Почему пожилые чаще страдают от коронавируса: инфекционист дала ответ

Возрастные группы куда тяжелее переносят заболевание, чем все остальные

Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что слабый иммунитет становится причиной ускореннного снижения антител, приобретенных после перенесенной коронавирусной инфекции. Чаще всего врачи наблюдают подобную картину у пожилых людей, чье здоровье с годами ухудшается.

В целом возрастные группы переносят заболевание тяжелее всех остальных, передает "Радио 1". В действительности, указала эксперт, тяжелое течение болезни не означает, что у пациента будет повышенное количество антител. 

Малиновская уточнила, что даже при бессимптомном течении болезни можно увидеть, что в организме человека содержится большое количество выработанных антител.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного потока – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей