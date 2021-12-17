Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что слабый иммунитет становится причиной ускореннного снижения антител, приобретенных после перенесенной коронавирусной инфекции. Чаще всего врачи наблюдают подобную картину у пожилых людей, чье здоровье с годами ухудшается.
В целом возрастные группы переносят заболевание тяжелее всех остальных, передает "Радио 1". В действительности, указала эксперт, тяжелое течение болезни не означает, что у пациента будет повышенное количество антител.
Малиновская уточнила, что даже при бессимптомном течении болезни можно увидеть, что в организме человека содержится большое количество выработанных антител.
Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу
Брюссель давно не является самостоятельным игроком