Возрастные группы куда тяжелее переносят заболевание, чем все остальные

Инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что слабый иммунитет становится причиной ускореннного снижения антител, приобретенных после перенесенной коронавирусной инфекции. Чаще всего врачи наблюдают подобную картину у пожилых людей, чье здоровье с годами ухудшается.

В целом возрастные группы переносят заболевание тяжелее всех остальных, передает "Радио 1". В действительности, указала эксперт, тяжелое течение болезни не означает, что у пациента будет повышенное количество антител.

Малиновская уточнила, что даже при бессимптомном течении болезни можно увидеть, что в организме человека содержится большое количество выработанных антител.