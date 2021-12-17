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Уровень коллективного иммунитета в Московской области составил 75,3%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
По данным на 17 декабря, первый компонент прививки против коронавируса поставили 4 697 326 человек. Полностью вакцинировались 4 437 012 жителей столичного региона.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", еще 10 декабря уровень коллективного иммунитета был в районе 73,5%.
За минувшие сутки вирус подхватили 1 452 жителей Московской области. Количество выздоровевших увеличилось на 2 721. За последние 24 часа от болезни погибли 60 человек.
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