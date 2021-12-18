От COVID-19 излечились 38 041 человек за последние 24 часа

В России продолжается борьба с коронавирусом. Цифры, которые ежедневно озвучивает Оперативный штаб, все еще оставляют желать лучшего. Так, за последние сутки число зараженных ковидом увеличилось на 27 434 человек. За два года эпидемии положительный тест на инфекцию сдали 10 186 823 россиян.

Москва по-прежнему находится на первой строчке антирейтинга. В Белокаменной 18 декабря зафиксировано 2283 заболевших COVID-19. На второй строчке – Санкт-Петербург, где на самоизоляцию ушли еще 1997 горожан. Замыкает тройку антилидеров Подмосковье. Там инфицировались 1683 жителей страны.

За последние 24 часа инфекция унесла жизни 1 076 пациентов в российских больницах. Всего не стало 296 180 россиян с диагнозом "коронавирус".

Выздоровели за сутки 38 041 жителей страны. За два года эпидемии побороть болезнь удалось 8 952 266 россиянам.

Ранее инфекционист Светлана Малиновская объяснила, почему пожилые люди тяжелее переносят коронавирус.