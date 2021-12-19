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Оперативный штаб рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса на 19 декабря 2021 года. Так, за последние 24 часа в стране зафиксировали 27 967 новых случаев заражения инфекцией. За все время заболели 10 214 790 россиян.
В Москве COVID-19 выявили еще у 3013 горожан. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1955 человек. В Московской области инфицированы еще 1825 жителей.
За сутки в стране не стало 1 023 пациентов с ковидом. За два года эпидемии вирус унес жизни 297 203 россиян.
За последние 24 часа выздоровели 32 655 россиян. К привычной жизни за все время вернулись 8 984 921 человек.
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