Ситуацию назвали трагической

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что больше всего угнетает Владимира Путина. Заявление прозвучало в фильме "Опасный вирус. Второй год", автором которого выступила Наиля Аскер-Заде. Зрители увидят его вечером 19 декабря.

Песков поведал, что главу государства гнетет ситуация с ковидом в России. А точнее, высокая смертность россиян от вируса.

"Смертность действительно высокая, это трагедия", – заявил Песков.

Пресс-секретарю российского лидера также задали вопрос, что будет, если Путин заболеет коронавирусом.

"Об этом не хочется ни думать, ни говорить", – признался Песков (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что в окружении Путина достаточно специалистов, которые заботятся о его здоровье и безопасности. В администрации президента тщательно соблюдаются меры по борьбе с ковидом.

"Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?"

Песков также напомнил, что гарант привился, уже ревакцинировался, а также испробовал на себе назальную вакцину.

Ранее Песков рассекретил содержимое специального чемодана, который Путин берет с собой в дорогу.