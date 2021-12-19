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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что больше всего угнетает Владимира Путина. Заявление прозвучало в фильме "Опасный вирус. Второй год", автором которого выступила Наиля Аскер-Заде. Зрители увидят его вечером 19 декабря.
Песков поведал, что главу государства гнетет ситуация с ковидом в России. А точнее, высокая смертность россиян от вируса.
"Смертность действительно высокая, это трагедия", – заявил Песков.
Пресс-секретарю российского лидера также задали вопрос, что будет, если Путин заболеет коронавирусом.
"Об этом не хочется ни думать, ни говорить", – признался Песков (цитата по РИА Новости).
Он добавил, что в окружении Путина достаточно специалистов, которые заботятся о его здоровье и безопасности. В администрации президента тщательно соблюдаются меры по борьбе с ковидом.
"Ну, слушайте – он же Путин, кто его заразит?"
Песков также напомнил, что гарант привился, уже ревакцинировался, а также испробовал на себе назальную вакцину.
Ранее Песков рассекретил содержимое специального чемодана, который Путин берет с собой в дорогу.
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