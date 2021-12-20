За сутки от ковида погибло 1 019 человек

Оперштаб обнародовал статистику по коронавирусу: на утро 20 декабря в России зафиксировали 27 022 заражения. Жертвами ковида стали 1 019 человек. Выздоровели 30 059.

Первое место в ковидном рейтинге у Москвы. В столице – 2630 заболевших.

Вторую строчку занимает Петербург с 1958 зараженными.

На третьем месте Московская область. Здесь результаты тестов оказались положительными у 1935 человек.

За весь период пандемии коронавируса в России скончались 298 222 человека. Заразились 10 241 812, вылечились 9 014 980.