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Оперштаб обнародовал статистику по коронавирусу: на утро 20 декабря в России зафиксировали 27 022 заражения. Жертвами ковида стали 1 019 человек. Выздоровели 30 059.
Первое место в ковидном рейтинге у Москвы. В столице – 2630 заболевших.
Вторую строчку занимает Петербург с 1958 зараженными.
На третьем месте Московская область. Здесь результаты тестов оказались положительными у 1935 человек.
За весь период пандемии коронавируса в России скончались 298 222 человека. Заразились 10 241 812, вылечились 9 014 980.
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