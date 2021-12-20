В округе зафиксировано 143 новых случаев заболевания

Мособлштаб рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье. За сутки в регионе зафиксировали 1935 случаев инфицирования ковидом.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в Подольске на самоизоляцию ушли 136 человек. Положительные тесты на COVID-19 сдали 114 человек в Одинцовском округе, 104 – в Солнечногорске, 99 – в Пушкино, столько же – в Раменском.

За два года эпидемии в регионе заболели коронавирусом 620 908 жителей.