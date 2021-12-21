Статистика по коронавирусу в России на 21 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 21 декабря
Ahmed Gomaa/www.globallookpress.com
За сутки от инфекции скончались 1027 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные на 21 декабря в России. По обнародованной информации, за день в стране выявлено 25 907 случаев заражения. Жертвами заболевания стали 1 027 граждан, выздороветь смогли 40 219.

Первое место занимает в ковидном рейтенге Северная столица – за день в Санкт-Петербурге выявили 2075 случаев. На втором месте находится Москва – 1906 зараженных. Третье место занимает Московская область – за прошедший день результаты теста оказались положительными у 1811 человек соответственно.

За весь период пандемии в Российской Федерации скончались 299 249 человек, подхватили коронавирусную инфекцию 10 267 719, излечиться смогли 9 055 199 россиян. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что противники вакцинации являются "опасными дураками". Госслужащий рассказал, что неодобрительно относится к тем, кто агитирует остальных граждан присоединяться к антипрививочной кампании. В стране, как и во всем мире, наблюдается высокий уровень смертности от коронавируса.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Часть пенсионеров может получить выплату в 19 тысяч рублей в декабре – СМИ

Деньги ПФР перечислит, если выполнен ряд условий

Цены в России вырастут на 50% - эксперт

Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей