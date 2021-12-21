За сутки от инфекции скончались 1027 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции опубликовал свежие данные на 21 декабря в России. По обнародованной информации, за день в стране выявлено 25 907 случаев заражения. Жертвами заболевания стали 1 027 граждан, выздороветь смогли 40 219.

Первое место занимает в ковидном рейтенге Северная столица – за день в Санкт-Петербурге выявили 2075 случаев. На втором месте находится Москва – 1906 зараженных. Третье место занимает Московская область – за прошедший день результаты теста оказались положительными у 1811 человек соответственно.

За весь период пандемии в Российской Федерации скончались 299 249 человек, подхватили коронавирусную инфекцию 10 267 719, излечиться смогли 9 055 199 россиян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что противники вакцинации являются "опасными дураками". Госслужащий рассказал, что неодобрительно относится к тем, кто агитирует остальных граждан присоединяться к антипрививочной кампании. В стране, как и во всем мире, наблюдается высокий уровень смертности от коронавируса.