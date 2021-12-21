Новая мутация COVID-19 "омикрон" поражает животных

Последними новостями поделились в Роспотребнадзоре

Эпидемиологическая ситуация во всем мире оставляет желать лучшего. Сейчас в странах начал активно распространяться новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название "омикрон". Сегодня, 21 декабря, выяснилось, что эта мутация способна поражать животных.

Как сообщила руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, эта инфекция заражает крыс и мышей. Известно, что данные грызуны являются активными распространителями многих вирусов.

Ранее опытный инфекционист Светлана Малиновская объяснила, почему пожилые люди чаще страдают от COVID-19.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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