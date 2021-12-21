Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
826 новости
Эпидемиологическая ситуация во всем мире оставляет желать лучшего. Сейчас в странах начал активно распространяться новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название "омикрон". Сегодня, 21 декабря, выяснилось, что эта мутация способна поражать животных.
Как сообщила руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, эта инфекция заражает крыс и мышей. Известно, что данные грызуны являются активными распространителями многих вирусов.
Ранее опытный инфекционист Светлана Малиновская объяснила, почему пожилые люди чаще страдают от COVID-19.
Козни Киева не имеют отношения к реальным проблемам газопровода
Дорожающие в мире нефть и газ устроят россиянам неприятный сюрприз