Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие недомогания испытывает человек, организм которого инфицирован новой мутацией коронавируса, получившей название "омикрон".
По словам высокопоставленного госслужащего, люди часто ощущают першение в горле, также заболевшего может лихорадить. В целом течение болезни напоминает гриппозное состояние, отмечает интернет-издание "МИР24".
Также сегодня, 21 декабря, стало известно, что число носителей новой мутации COVID-19 в нашей стране превысило 40 человек. Такой информацией поделилась руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Радио 1".
К слову, недавно также стало известно, что новая мутация COVID-19 способна поражать животных.
Козни Киева не имеют отношения к реальным проблемам газопровода
На территории Донецкой области находятся 120 американских наемников, сообщил министр