Заболевание протекает, как грипп

Руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал, какие недомогания испытывает человек, организм которого инфицирован новой мутацией коронавируса, получившей название "омикрон".



По словам высокопоставленного госслужащего, люди часто ощущают першение в горле, также заболевшего может лихорадить. В целом течение болезни напоминает гриппозное состояние, отмечает интернет-издание "МИР24".

Также сегодня, 21 декабря, стало известно, что число носителей новой мутации COVID-19 в нашей стране превысило 40 человек. Такой информацией поделилась руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, передает "Радио 1".

К слову, недавно также стало известно, что новая мутация COVID-19 способна поражать животных.